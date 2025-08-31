Dall’Inghilterra: il Bayern offerta per Lookman. No dell’Atalanta

Ademola Lookman è sempre più lontano dall’Atalanta. Dopo la trattativa sfumata con l’Inter, che sembrava potesse rappresentare una svolta per il futuro del giocatore, l’attaccante nigeriano è finito ai margini del progetto tecnico di Juric e attualmente resta di fatto fuori rosa. Il classe 1997 si allena in solitaria, separato dal resto del gruppo nerazzurro, in una situazione che conferma la distanza sempre più netta tra lui e la società bergamasca.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da David Ornstein, si è fatto avanti con decisione il Bayern Monaco, che ha avviato i contatti con la dirigenza atalantina presentando una prima proposta: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a una cifra importante. Una formula che consentirebbe al club tedesco di testare il giocatore nel corso della stagione, dopo il Chelsea ha richiamato a Londra Nicholas Jackson, con la possibilità di garantirsi in un secondo momento il suo cartellino a titolo definitivo.

Dal canto suo, Lookman, 27 anni, sta valutando con estrema attenzione le opzioni a disposizione. La sua volontà rimane chiara: lasciare Bergamo e intraprendere una nuova avventura.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, la prima proposta della squadra tedesca fissa il riscatto a 28 milioni. L’offerta è ritenuta irricevibile dalla società nerazzurra.