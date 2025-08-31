SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » ESCLUSIVA SI Affare Nico-Atletico Madrid influenza il destino di Zeghrova

ESCLUSIVA SI Affare Nico-Atletico Madrid influenza il destino di Zeghrova

di
L’affare Nico Gonzalez tra Atletico Madrid e Juventus influenza il destino di Edon Zhegrova. L’esterno del Lille sta aspettando che i bianconeri chiudano la cessione dell’argentino. Zhegrova ha già un accordo anche con il Marsiglia.
Pallone in rete
Sportitalia.it (Pixabay Foto)

La situazione Zhegrova

Per il momento, Olivier Létang, presidente del Lille, ha dichiarato ieri di rifiutarsi di fare qualsiasi trattativa con il Marsiglia per il kossovaro. Ad oggi, nessuna offerta ufficiale da parte dell’OM è giunta agli uffici del Lille. E la Juve vuole così approfittarne.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×