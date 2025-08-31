ESCLUSIVA SI Affare Nico-Atletico Madrid influenza il destino di Zeghrova

L’affare Nico Gonzalez tra Atletico Madrid e Juventus influenza il destino di Edon Zhegrova. L’esterno del Lille sta aspettando che i bianconeri chiudano la cessione dell’argentino. Zhegrova ha già un accordo anche con il Marsiglia.
La situazione Zhegrova
Per il momento, Olivier Létang, presidente del Lille, ha dichiarato ieri di rifiutarsi di fare qualsiasi trattativa con il Marsiglia per il kossovaro. Ad oggi, nessuna offerta ufficiale da parte dell’OM è giunta agli uffici del Lille. E la Juve vuole così approfittarne.