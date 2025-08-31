ESCLUSIVA SI Milan, ore di fuoco: per il centrocampo si valuta Lovric

Poco più di ventiquattro ore al termine della sessione estiva di calciomercato, ma ci sono squadre che devono portare a termine ancora diverse operazioni. Una di queste è il Milan: sono ore molto calde per i movimenti della squadra rossonera, che deve condurre in porto tre operazioni. Allegri ha chiesto un difensore e un centrocampista, poi è possibile che arriverà al Diavolo anche una punta.

Insomma, tanta carne al fuoco. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, per il centrocampo i rossoneri valutano anche il profilo di Sandi Lovric dell’Udinese. Risaputi i colloqui con l’entourage di Adrien Rabiot, che resta comunque la prima scelta.

In queste ore si stanno definendo le uscite di Musah all’Atalanta e Alex Jimenez al Bournemouth. Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è fortemente impegnato tra entrate e uscite.

Il profilo di Lovric

Sandi Lovric è un calciatore austriaco naturalizzato sloveno, centrocampista dell’Udinese, di cui è vice-capitano, e della nazionale slovena. Qualche mese fa parlò così dell’Udinese e di Udine: “Qui si sta molto bene, è una città meravigliosa e tranquilla. La gente è educata, i tifosi sono sempre presenti e fondamentali. All’Udinese ho trovato un ambiente organizzato e accogliente. Tre anni fa sono stato accolto benissimo dai miei compagni”.

“Voglio essere ricordato per il mio contributo in campo, ma anche per l’ottimismo e la vicinanza ai tifosi. Cerco sempre il contatto con loro, anche dopo le partite. Questa è l’eredità che voglio lasciare.

Runjaic? “Ha una mentalità completamente diversa, richiede tanta professionalità e vuole sempre un calcio offensivo. È un uomo positivo e carismatico, molto attento all’aspetto mentale. Dal punto di vista tattico ci vuole aggressivi, sia in fase di possesso che senza palla”.

“Essere valorizzato mi stimola a dare ancora di più, sia per il club che per i tifosi e la città. Questo senso di appartenenza lo trasmetto ai più giovani”.