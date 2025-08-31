Juve e Inter a caccia del primato: mirino sul secondo successo

Juventus e Inter vanno quest’oggi a caccia del primato in classifica. Il mirino è incentrato sulla seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie A. I bianconeri, ospiti del Genoa al Ferraris alle 18:30, cercano la chiave del secondo acuto con il consueto (diventerà collaudato) tridente composto da Yildiz, Conceicao e David. Nella prima apparizione contro il Parma, la Vecchia Signora ha dimostrato di aggredire l’avversario con buona padronanza e nel tardo pomeriggio odierno deve fornire altri segnali battaglieri in questo senso.

Chivu si aspetta conferme

Anche l’Inter vuole trovare il secondo successo consecutivo. La truppa di Chivu ha iniziato alla grande il campionato, imponendosi sul Torino con un pokerissimo che ha dato solo certezze ai nerazzurri. Questa sera l’ostacolo Udinese metterà di fronte al Biscione un confronto maschio. Sucic verso la titolarità dopo l’ottimo esordio in A. La ThuLa è pronta a scatenarsi nuovamente nella Scala del Calcio.