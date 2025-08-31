La Lazio passeggia sul Verona: prima vittoria del Sarri bis

All’Olimpico, tra i cori di protesta contro Lotito e la dirigenza, la Lazio conquista la prima vittoria in campionato travolgendo l’Hellas Verona 4-0. Protagonista assoluto è Valentin Castellanos: l’argentino apre la serata con l’assist per Guendouzi, poi illumina lo stadio con una spettacolare rabona che manda in gol Immobile, e poco dopo firma di testa il tris, approfittando di un’uscita sbagliata di Montipò. Nel secondo tempo i biancocelesti gestiscono senza affanni e sfiorano più volte il poker, trovandolo infine con Boulaye Dia, pronto a capitalizzare l’assist di Belahyane. Verona mai davvero pericoloso: un palo colpito da Bernede e qualche mischia non bastano a dare sostanza a una prestazione distratta e poco incisiva. Per Sarri, invece, una serata di festa che rilancia la Lazio e regala fiducia a Castellanos, finora al centro di dubbi e critiche.