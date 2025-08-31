SI HD

Premio Mondonico a Bianchessi: "Grazie ai miei maestri, Galliani il più grande"

Premio Mondonico a Bianchessi: “Grazie ai miei maestri, Galliani il più grande”

Un riconoscimento speciale per una delle figure più apprezzate del calcio italiano. In occasione del Torneo Internazionale Coppa Angelo Quarenghi è stato assegnato il prestigioso ‘Premio Emiliano Mondonico’ a Mauro Bianchessi in qualità di Miglior Scouting d’Italia 2025. Oltre 60 giocatori scoperti dal dirigente che ora militano tra Serie A e Serie B. Un riconoscimento che premia la continuità che Bianchessi ha saputo mantenere ai vertici del calcio italiano. “Questo premio non è solo mio”, ha spiegato Bianchessi, “Dovrei anzi condividerlo con tutti i grandi maestri che ho incontrato e che mi hanno accompagnato nei miei 36 anni di attività. Clerici al Brescia, Favini e Bonifacio all’Atalanta, Braida al Milan e poi Adriano Galliani. Quest’ultimo è stato per me un vero e proprio maestro di vita, senza dubbio il più grande dirigente calcistico italiano con cui ho avuto l’onore di stare al fianco”.

