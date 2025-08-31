SI HD

Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina

Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina

Ecco le formazioni ufficiali delle gare delle 18:30 della domenica della 2^ giornata di Serie A.

Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez (C), Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceição, Yildiz; David. All. Tudor.

Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccol.. All. Pioli

