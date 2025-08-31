Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Udinese e Lazio-Verona

Serata di partite per la Serie A, in campo i nerazzurri dell’Inter e la Lazio di Maurizio Sarri rispettivamente contro Udinese e Verona.
Inter-Udinese
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic.
Lazio-Verona
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr. All. Zanetti.