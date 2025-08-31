Terremoto in F1, Hamilton lascia la Ferrari: scelto il sostituto

Lewis Hamilton sta affrontando una stagione che definire complicato è pure poco. L’ultima indiscrezione lascia tutti a bocca aperta.

Lewis Hamilton non sta affatto disputando una stagione semplice, sotto tutti i punti di vista. Spesso più lento del suo comapgno di squadra Charles Leclerc, pochi guizzi e un rapporto mai davvero in simbiosi con la Ferrari, in particolare con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

Tante le motivazioni che rispondono alla crisi del fuoriclasse inglese, ultima ma non in ordine di importanza la monoposto SF-25. Il nuovo progetto del cavallino rampante non solo non si sposa particolarmente con lo stile di guida di Hamilton, ma non appare neanche essere particolarmente competitivo.

Insomma, tutte questioni e temi che costringono a inserire un punto di domanda al termine della seguente frase: Hamilton ha un futuro in Ferrari? Malgrado le difficoltà, sì, ma qualche mese fa le cose stavano decisamente diversamente.

Hamilton-Ferrari, rumors pazzesco: sarebbe cambiato tutto

Malgrado le difficoltà, Lewis Hamilton non è attualmente messo in discussione dalla Ferrari. Il sette volte campione del mondo fa parte del progetto della rossa, e insieme a Charles Leclerc cercherà di rendere le prossime monopsoto del cavallino rampante fortemente competitive, tentando anche di agguantare quel titolo mondiale che manca ormai da quasi vent’anni. In passato, però, le certezze erano decisamente minori.

Facciamo in particolar modo riferimento al periodo esatto in cui Hamilton era ancora in Mercedes, Antonelli non lo aveva sostituito e le indiscrezioni sul futuro di Max Verstappen non erano ancora così evidenziate anche al di fuori del paddock della F1. Il Corriere dello Sport ha di recente rivelato uno scenario di mercato che neanche il miglior regista di Hollywood avrebbe potuto prevedere. Facciamo in particolar modo riferimento a una particolare mossa studiata da Toto Wolff, team principal Mercedes, nel dettaglio. In poche parole, quest’ultimo ha pensato a una mossa di cui non ha mai parlato pubblicamente, ovvero strappare Verstappen alla Red Bull e far coincidere tutto questo con il ritiro a fine 2024 di Lewis Hamilton dalla Formula Uno.

In questo modo, avrebbe sicuramente tentato il tutto per tutto per assicurarsi le prestazioni di Verstappen, lasciando andare Andrea Kimi Antonelli in direzione Ferrari. Vi immaginate il ritorno di un pilota italiano, fra le altre cose così giovane e talentuoso, alla guida di una monoposto della scuderia di Maranello? sarebbe stato qualcosa di davvero molto potente. Tuttavia, i sogni di gloria di Wolff si sono vanificati nell’esatto momento in cui Hamilton ha deciso di continuare in F1 e accettare la sfida Ferrari. E così ha virato sulla coppia Antonelli-Russell, che salvo sorprese è confermata anche per il 2026.