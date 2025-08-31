Us Open, Sinner spiazza Alcaraz: annuncio improvviso

Jannik Sinner sa sempre come apparire come una vera e propria sorpresa, e anche stavolta è stato perfettamente in grado di dimostrarlo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i grandi protagonisti del momento all’interno del circuito del tennis mondiale. I due giocatori, che si sono già affrontati svariate volte nonostante la giovane età, hanno tutto per rendere la loro rivalità sbocciata da poco assolutamente iconica, un po’ come sono riusciti a fare in passato altri tennisti straordinari. Pensiamo a Roger Federer e Rafael Nadal, per dirne soltanto due.

All’US Open, fra l’altoatesino e lo spagnolo è in ballo non solo l’ultimo torneo Slam del 2025, ma anche il ruolo di numero uno assoluto della classifica ATP. Staremo a vedere, quindi, se si affronteranno nuovamente in finale, e in caso chi la spunterà. Parlando di Alcaraz, comunque, Jannik Sinner non ha avuto il benché minimo dubbio sul modo in cui ha deciso di definire il grande rivale.

Sinner, che annuncio su Alcaraz: i dettagli

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come abbiamo detto, sono i due grandi campioni del momento nel tennis che conta. Entrambi cercheranno di confermare di che pasta sono fatti anche a New York, dove li attende una superficie cementata tanto gloriosa quanto ostica e una serie di avversari da non sottovalutare affatto. Ma qualora si dovessero affrontare nuovamente in finale, a New York sarà l’ennesima sfida difficile da vincere per Sinner.

Ad ammetterlo ci ha pensato proprio l’altoatesino, con il numero uno al mondo che non ha avuto alcun dubbio riguardo alle qualità del rivale spagnolo, e di come sia capace di mettere chiunque in difficoltà in qualsiasi superficie si giochi. Secondo lui, infatti, si tratta davvero di un giocatore assolutamente completo. Qualcosa di appurato ed evidente tanto al Roland Garros quanto a Wimbledon e all’US Open. Secondo Sinner, in questo momento della sua carriera Alcaraz è molto sicuro di sé, il che rende molto difficile giocare contro di lui, dato che tatticamente spesso si preparano le partite in maniera diversa a seconda del torneo disputato.

E poi, entrando nel dettaglio, ha detto: “Alcaraz è un grande favorito in ogni torneo in cui gioca perché ha così tante soluzioni e stili di gioco con cui può risolvere i problemi. Ci sono molte cose che lo rendono così difficile da affrontare, ma è fantastico per lo sport. Sicuramente è bello avere uno come Carlos, divertente e bello da guardare, ed è questo che la gente ama”.