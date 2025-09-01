Alcaraz inguaia Sinner, non si può tirare indietro: promessa agghiacciante

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al centro dell’attenzione nuovamente, mentre è in corso l’US Open: c’è anche una promessa fra i due.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due autentici fuoriclasse, che stanno segnando in maniera indelebile il tennis grazie a prestazioni veramente straordinarie. Basti soltanto pensare allo spettacolo che i due sono stati in grado di regalare al Roland Garros e a Wimbledon.

Purtroppo al Masters 1000 di Cincinnati non è stato possibile vedere all’opera nel migliore dei modi entrambi, a causa del malore subito dal giocatore italiano, tuttavia all’US Open potrebbe capitare di vedere nuovamente in azione sia l’altoatesino che lo spagnolo, e al massimo livello.

Comunque, parlando proprio dell’ultimo Grande Slam dell’anno, dove tutti e due possono puntare a scrivere un’altra pagina di storia, avrebbero stretto un patto che ha lasciato davvero tutti quanti a bocca aperta: di cosa si tratta nello specifico.

Alcaraz, Sinner e il patto stretto: i dettagli

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati protagonisti in campo nelle ultime ore all’US Open, ma anche al di fuori dello stesso, tra le meravigliose vie di New York. Lo spettacolare teatro dell’ultimo Slam del 2025 ha dato loro la possibilità di godersi un po’ di tranquillità e serenità, e non hanno perso l’occasione di passare anche del tempo insieme. Già, il numero uno e il numero due si sono incrociati fuori dal quadrato di gioco.

I due atleti, che soltanto in finale potranno affrontarsi all’Open americano, non soltanto si sono ritrovati in allenamento. Sono riusciti a vedersi pure a cena, e lo hanno fatto in un celebre ristorante italiano. Quest’ultimo si trova precisamente nella zona di Midtown East. Chiaramente, considerando la loro popolarità, sono stati quasi subito fotografati e notati. Entrambi erano sorridenti, oltre che ben disposti a fare qualche foto con il gestore del locale, ma anche con i tifosi presenti da quelle parti. Sinner e Alcaraz non erano da soli, bensì sono apparsi in compagnia dei rispettivi team.

Carlos Alcaraz ha commentato il curioso evento in conferenza stampa, precisando però che non c’era niente di previsto: “Si tratta semplicemente di una coincidenza. Non ci eravamo organizzati per incontrarci nello stesso ristorante, anche se non escludo che in futuro potremmo cenare insieme”. Insomma, è come se avessero stretto un patto personale. Il tennis anche in passato ha visto nascere amicizie fra giocatori molto popolari e talentuosi, e anche stavolta potrebbe andare al solito modo.