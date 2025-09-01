SI HD

Commozione Velasco, lacrime inevitabili: emozione troppo grande

Velasco si è commosso, le lacrime sono davvero inevitabili per lui perché l’emozione è stata decisamente troppo grande.

Lo sport è un mondo straordinario, capace di regalare emozioni indescrivibili. Quante volte ci è capitato di vederlo attraverso una gara o una partita, un torneo o un campionato, una competizione lunga e intensa o una meno longeva ma non meno emozionante e spettacolare.

Che felicità per Velasco (www.sportitalia.it – X Fabrizio Biasin)

In qualsiasi modo venga trasmesso lo sport, è capace di regalare sempre emozioni davvero straordinarie, e anche questa volta è andata proprio così.

Lo sa bene, anzi meglio di tutti, Julio Velasco. Parliamo del commissario tecnico della Nazionale italiana del volley, che nelle ultime ore si è lasciato andare a una commozione troppo forte da contenere. Le lacrime, infatti, dopo quanto accaduto sono state a dir poco inevitabili. Come detto, le sensazioni provate dall’uomo di cui vi stiamo parlando sono state davvero troppo grandi.

Commozione Velasco, lacrime incontenibili: cosa è successo

Comprensibile a dir poco la felicità e l’entusiasmo di Julio Velasco, che si è dimostrato davvero felice ed entusiasta dpo un successo straordinario e senza appello della Nazionale italiana che lui allena da tempo. La selezione delle azzurre ha battuto 3-0 la Germania agli ottavi di finale dei mondiali che vanno in scena in Thailandia.

Julio Velasco, grande emozione per la sua nazionale (www.sportitalia.it – X Dulafive5)

Trattandosi di un match veramente arduo e complicato, in pochi si sarebbero aspettati un punteggio così netto, ma nonostante questo è arrivato facilmente il 33° successo consecutivo, dimostrando determinazione, rabbia agonistica, fame da vendere e tutte le qualità che hanno caratterizzato questa straordinaria nazionale nel corso degli anni. E infatti, a match concluso, Julio Velasco non è riuscito a trattenere le lacrime, ammettendo di non riuscire a trovare più le parole per descrivere le sue giocatrici. Proprio lui, l’uomo artefice non solo della ripresa ma di un dominio quasi incontrastato e incontrastabile del movimento italiano femminile del volley, che è rinato dalle ceneri splendendo come era davvero difficile prevedere in passato.

Dopo la partita stravinta contro la Germania, Velasco ha commentato così il gruppo squadra: “A fare la differenza ancora una volta è stata la forza mentale delle ragazze. Erano sul pezzo, con determinazione e umiltà. Vincere così non me lo aspettavo nemmeno io. Ci prendiamo tutto, benvenuto sia. Ora però inizia il vero mondiale”. Se il vero mondiale inizia adesso, la partita contro la Germania è stata un ottimo prologo. Chiunque, adesso, non vede l’ora di scoprire le nuove pagine di una storia semplicemente sensazionale, ovvero quella delle fantastiche ragazze dell’Italvolley.

