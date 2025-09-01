Crisi improvvisa per Marc Marquez: l’annuncio scuote la MotoGP

A caccia di un successo che consacrerebbe il suo ruolo di campione di questa stagione, Marc Marquez affronta un momento difficile.

Sulla carta, la stagione in MotoGP di Marc Marquez non potrebbe andare meglio. Il pilota spagnolo di Ducati ha infatti superato ogni aspettativa che poteva avere su di se ad inizio anno, surclassando il collega e compagno di squadra Francesco Bagnaia, lasciandosi dietro uno sfortunato Jorge Martin che da campione in carica è sprofondato in fondo alla classifica dopo il suo tremendo incidente e centrato una lunga serie di vittorie.

Con il successo a Balaton, pista molto difficile e su cui Marquez non aveva praticamente esperienza, Marc ha centrato il quattordicesimo successo di fila della stagione. Un vero primato considerando che anche nella gara precedente, quella in Austria, Marc ha messo a segno un’impresa. Sul Red Bull Ring infatti il pilota spagnolo non aveva mai trionfato prima.

Ora però, si prefigura un grande scoglio da superare per l’atleta spagnolo che si troverà a tu per tu con una pista che non è per niente confacente al suo stile di guida. Molti esperti, pur riconoscendo che il pilota spagnolo sia tra i favoriti per la gara che si terrà nel fine settimana, pensano che il potenziale campione della MotoGP 2025 potrebbe trovare un ostacolo molto importante.

Barcellona, Marquez potrebbe arrancare…

Secondo l’ex rivale di Marc Marquez, il connazionale Dani Pedrosa intervistato dalla stampa spagnola, la stagione del suo collega sta procedendo egregiamente: “Ha fatto un lavoro perfetto“, analizza il pilota ex KTM che però mette in guardia il pubblico sul fatto che a Barcellona, prossimo appuntamento del Motomondiale, Marc potrebbe non incontrare facilmente il suo quindicesimo successo di fila.

La pista di Montémelo per le sue caratteristiche risulterebbe infatti indigesta a Marquez: “Credo che per lui sarà complicato. Noi da fuori non potremmo vederlo, ma per lui è sicuramente una pista più dura”, riflette l’ex pilota che comunque, riconosce anche al collega un dono. “Sa gestire benissimo la pressione”, anche al Red Bull Ring, infatti Marquez non partiva favorito, eppure…

Con una eventuale vittoria a Montémelo, il pilota spagnolo potrebbe portarsi a casa il titolo e chiudere qui la stagione. Vedremo se l’analisi di Pedrosa sarà accurata e se faticherà davvero per provare a vincere anche questo appuntamento sportivo o se, invece, Marc continuerà a far sembrare facile uno sport che in realtà è tutto meno che accessibile a chiunque.