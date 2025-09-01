SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Esclusiva SI – Criscitiello: “De Zerbi vuole Samardzic al Marsiglia”

Esclusiva SI – Criscitiello: “De Zerbi vuole Samardzic al Marsiglia”

di
Esclusiva SI – Criscitiello: “De Zerbi vuole Samardzic al Marsiglia”

Dopo aver dato il via libera alla cessione di Adrien Rabiot al Milan, Roberto De Zerbi guarda subito avanti e individua in Lazar Samardzic il rinforzo ideale per il suo Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il tecnico italiano considera il centrocampista serbo il profilo perfetto per aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto mediano.

L’Atalanta, proprietaria del cartellino, non si opporrebbe a una partenza e la famiglia Percassi avrebbe già aperto a una possibile trattativa. L’operazione potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, con il Marsiglia pronto a intensificare i contatti per accontentare il proprio allenatore.

Per De Zerbi, determinato a costruire una squadra a sua immagine, Samardzic rappresenta un obiettivo primario di mercato e una pedina in grado di alzare il livello tecnico della formazione francese.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×