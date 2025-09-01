Esclusiva SI – Criscitiello: “De Zerbi vuole Samardzic al Marsiglia”

Dopo aver dato il via libera alla cessione di Adrien Rabiot al Milan, Roberto De Zerbi guarda subito avanti e individua in Lazar Samardzic il rinforzo ideale per il suo Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il tecnico italiano considera il centrocampista serbo il profilo perfetto per aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto mediano.
L’Atalanta, proprietaria del cartellino, non si opporrebbe a una partenza e la famiglia Percassi avrebbe già aperto a una possibile trattativa. L’operazione potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, con il Marsiglia pronto a intensificare i contatti per accontentare il proprio allenatore.
Per De Zerbi, determinato a costruire una squadra a sua immagine, Samardzic rappresenta un obiettivo primario di mercato e una pedina in grado di alzare il livello tecnico della formazione francese.