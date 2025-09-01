SI HD

LIVE Calciomercato, segui con noi l’ultimo giorno di trattative: Juve, fatta per Openda. Harder verso il Chelsea, Donnarumma al City

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità in questo primo giorno di settembre. La sessione chiuderà questa sera alle 20:00. Volata finale, dunque, da vivere sulle frequenze di SPORTITALIA. Maratona tv, notizie sul nostro sito e le ultim’ora sulla nostra app.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI CALCIOMERCATO

9:52 Monaco, Embolo va al Rennes. Poteva essere una pista della Roma.

9:50 Donnarumma al City, oggi le visite mediche.

9:23 Atalanta, visite mediche per Musah

9:00 Juve, fatta per Luis Openda. Arriva a Torino all’ora di pranzo.

8:00 Harder verso il Chelsea.

