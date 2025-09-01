Lutto immenso per lo sport italiano: se ne va un vero mito

Grande lutto nel mondo dello sport italiano, se ne sentirà la mancanza. Aveva segnato un’intera epoca.

Questo è stato almeno fino ad ora un anno davvero esigente dal punto di vista emotivo per i tifosi di tanti sport in Italia. Ci sono stati una lunga serie di lutti, da sportivi meno noti ma che hanno influito tantissimo sul mondo sportivo della loro realtà, si tratti di un piccolo paese o di una città più grande, fino ad atleti e personaggi del mondo della cronaca sportiva ben più noti.

Purtroppo, la lunga serie di decessi che la cronaca ha il triste compito di dover riportare non è ancora finita, a quanto sembra. In queste ore, è arrivata una brutta notizia legata al mondo della cronaca sportiva che ha scosso profondamente questo mondo, fondamentale per narrare le gesta degli atleti non solo nostrani ma anche provenienti dall’estero.

La notizia è stata ribattuta da più fonti ed è confermata e molti colleghi hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la scomparsa di una figura chiave del mondo del giornalismo sportivo. Purtroppo, anche oggi, abbiamo il duro compito di dover diffondere questa notizia arrivata proprio nelle ultime ore, ecco che cosa è accaduto.

Lutto nello sport, se ne va Marco Bedinotti

A soli 79 anni, si è spento il cronista sportivo Marco Bedinotti, famoso per la sua esperienza nel mondo della pallacanestro italiana e per aver narrato le vicende di una squadra in particolare a cui ha giurato silenziosamente fedeltà per tutta la sua lunga carriera. Non sappiamo le cause del decesso, rimaste forse riservate per desiderio della famiglia.

Bedinotti è stato a lungo la voce del Vuelle, squadra di basket italiana che ha sede a Pesaro e che ha una lunga ed illustre storia alle spalle. Storia che Bedinotti ha seguito da vicino, diventando la voce narrante delle gesta del team su cui ha scritto tante righe. Bedinotti era anche appassionato del mondo della pallavolo italiana e ha avuto una breve esperienza in politica.

Sul web, è enorme il cordoglio per la scomparsa di questa figura a partire dal Sindaco di Pesaro Andrea Biancani che ha parlato di un lutto difficile da superare. L’intera comunità a dirla tutta è sconvolta, compreso il team di cui il giornalista ha seguito le avventure per tanto tempo che si trova a fare i conti con un vuoto improvviso e difficile da affrontare.