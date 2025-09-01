McLaren, rivelazioni imbarazzanti: Ferrari umiliata

“Quest’anno, McLaren fa i conti con l’imbarazzo più totale. Ma non il suo. Ecco perché sono imprendibili.

Il divario tra il primo team della classifica e gli altri in Formula Uno raramente negli ultimi anni non è stato netto e deciso, al punto che nel 2026, forse anche per ridurlo, saranno varate nuove regole che potrebbero favorire qualche team minore. Prima Mercedes, poi Red Bull e quest’anno McLaren hanno messo in campo auto talmente forti da essere quasi imbattibili.

Abbiamo già superato la metà della stagione e la classifica è già una sentenza: abbiamo Oscar Piastri primo a 285 punti, Lando Norris che lo segue a 274 e in Classifica Costruttori, il team inglese ha ben 559 punti che sono quasi il doppio di Ferrari, sua prima rivale nonostante una stagione non eccellente. Un divario tecnico che davvero non si riesce a colmare.

I piloti del team ma sopratutto i giornalisti sportivi sono ben consapevoli di questa situazione e pensano che quest’anno, McLaren non si sia limitata a mettere su una squadra competitiva ma abbia letteralmente umiliato la concorrenza. E il modo in cui lo hanno fatto, bisogna dirlo, è davvero incredibile. L’auto è troppo veloce e non ha mai vacillato.

Concorrenza umiliata, come hanno fatto

Vari piloti hanno espresso i loro pareri a riguardo: “Senza una penalità, McLaren è imprendibile“, diceva tempo fa George Russell di Mercedes. Lewis Hamilton ha rincarato la dose più volte affermando che: “Non resta che guardare alla prossima stagione”. Se perfino dei piloti così esperti si sono praticamente arresi, si può parlare di un trionfo completo.

La superiorità della MCL39 è evidente anche da parte della stampa specializzata: Funo Analisi Tecniche ha dato una definizione brutale quanto realistica di quanto abbiamo visto in pista: “La differenza con la concorrenza imbarazza la F1. McLaren sembra l’unica in pista“, il verdetto dopo l’ultimo appuntamento a Zandvort. Difficile non concordare, anche perché parlano i fatti.

Insomma, anche quest’anno abbiamo assistito ad una stagione a senso unico con pochi acuti e non molta competitività. Solo il cambiamento di regolamento del prossimo anno forse può riaccendere la competizione in uno sport sempre più squilibrato in favore di una singola squadra. Per il momento però, la monoposto nera e arancione dello storico team inglese continua a dominare senza problemi su un Circus molto demoralizzato. Vedremo quanto potrà durare questa assurda situazione.