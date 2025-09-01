Milan, Santiago Gimenez resta al Milan

L’agente di Santiago Giménez, Rafaela Pimenta, conferma sui social: rimane al Milan. Poco dopo anche l’attaccante messicano ha pubblicato due cuori, uno rosso e uno nero per annunciare la sua permanenza nel club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: le ultime su Gimenez

El Bebote negli ultimi giorni di mercato è stato accostato con decisione alla Roma con il ds rossonero Igli Tare che nel pre-partita della sfida del Via del Mare di Lecce aveva raccontato di un potenziale scambio con Artem Dovbyk. Un’operazione che non si è concretizzata nell’ultimo giorno di mercato con l’ex Feyenoord che resterà a disposizione di Max Allegri.