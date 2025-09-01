Schumacher, ultima speranza: si avvicina la fine di tutto

L’ultimo smacco per Schumacher potrebbe essere davvero insostenibile. Siamo arrivati al momento della verità dopo anni.

La carriera di Michael Schumacher non ha certo bisogno di presentazioni, stiamo infatti parlando di uno dei piloti più forti della storia, un nome equiparabile a quello di Ayrton Senna, Lewis Hamilton o Alain Prost. I suoi sette titoli vinti lo classificano assieme al britannico come il pilota più vincente di sempre ma il record potrebbe teoricamente essere ancora perfezionato.

A differenza del pilota britannico infatti, Michael Schumacher, pur se lontano dal mondo dello sport per forza di cose dopo l’incidente di Méribel, ha un figlio che corre nel mondo del motorsport e che ha una carriera in Formula Uno, anche se non è mai decollata davvero. Infatti, Mick Schumacher ha seguito le orme paterne, anche se per ora non sta decollando quanto la carriera del padre.

Tra il 2021 ed il 2022, Mick ha corso con la squadra americana Haas ma non ha mai ottenuto risultati equiparabili al padre arrivando al massimo sedicesimo. Questo però non ha mai messo fine alle sue ambizioni con il 26enne che cerca ancora di rientrare nella massima serie. Se il pilota potesse continuare la scia vincente del padre, sarebbe sicuramente un omaggio incredibile al suo cognome.

Schumacher, è l’ultima speranza

Dopo il rifiuto subito da Cadillac che ha assoldato Sergio Perez e Valtteri Bottas come suoi piloti e con le porte di Audi chiuse dato che anche il team tedesco ha già i suoi piloti, Schumacher si trova in una situazione in cui non potrà quasi sicuramene correre in Formula Uno come pilota titolare. O meglio, c’è ancora una piccola speranza che passa attraverso un uomo che conosceva bene il pluricampione.

Secondo OkMugello infatti il pilota tedesco avrebbe firmato un contratto che lo legherebbe al team di F1 Alpine, marchio francese con cui Mick corre già in WEC. Questo contratto potrebbe aprire ad un ingresso di Mick anche nel mondo della F1 dove manca ormai da quattro anni, costituendo la sua ultima spiaggia per trovare un sedile da titolare nel mondo del motorsport.

Chiaramente, nulla è ancora deciso o delineato: il pilota infatti dovrebbe prendere il posto di un Frank Colapinto che non sta portando le performance che la squadra francese si aspettava, quando ha proposto il contratto all’atleta. Solo le sue prestazioni nelle prossime gare potranno però far capire quale sarà davvero il ruolo di Mick con Alpine il prossimo anno.