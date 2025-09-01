UFFICIALE Adrien Rabiot è un nuovo calciatore del Milan

AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall’Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato del Milan su Rabiot

Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2016 Rabiot debutta con la Nazionale maggiore della Francia. Con i transalpini vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla conquista della Nations League 2021.