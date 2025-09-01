UFFICIALE Juve, Loïs Openda è un nuovo calciatore bianconero

La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo: Loïs Openda è ufficialmente un giocatore bianconero . Attaccante belga classe 2000, Openda arriva a Torino, dopo essersi messo in luce in Europa per velocità, potenza e grande fiuto del gol. Nato a Liegi, ha costruito passo dopo passo la sua carriera tra Belgio, Olanda, Francia e Germania: dal 2018 ha infatti militato al Bruges, al Vitesse, al Lens e infine al Lipsia, conquistando ovunque i tifosi grazie alla sua capacità di attaccare la profondità e incidere nei momenti decisivi.

Anche la Nazionale belga ha già mostrato tutto il suo talento, con quasi 30 “caps”, dimostrando di poter essere protagonista anche sul palcoscenico internazionale.

Openda Facts!

Solo cinque calciatori hanno realizzato più di 50 gol e fornito più di 15 assist dal 2022/23 in avanti nei maggiori cinque campionati europei: Loïs Openda, Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Harry Kane ed Erling Haaland. Dal 2023/24 in avanti Loïs Openda ha segnato 33 gol e fornito 12 assist in Bundesliga; tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con più di 30 reti e 10 passaggi vincenti nello stesso periodo solo Cole Palmer (classe 2002) è più giovane del 2000 belga.

Allargando lo sguardo, dal 2022/23 in avanti Loïs Openda ha segnato 54 gol e fornito 16 assist in campionato; tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno 50 reti e 10 passaggi vincenti nello stesso periodo solo Erling Haaland (21/07/2000) è più giovane del belga (16/02/2000).

Loïs Openda è uno dei soli due calciatori ad aver superato quota 30 gol e 10 assist dal 2023/24 in avanti in Bundesliga, insieme ad Harry Kane: 33 reti e 12 passaggi vincenti per l’attaccante belga.

Un nuovo capitolo in bianconero