UFFICIALE Juventus, Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: le cifre

Dopo una stagione in bianconero, si separano le strade tra la Juventus e Nico González. L’attaccante argentino proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione. Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Nico ha collezionato presenze importanti contribuendo al percorso della squadra in campionato e in Europa. La sua professionalità e il suo impegno non sono mai mancati nel corso di questi mesi insieme. Nico ci saluta con 40 presenze, 5 gol e 4 assist: è stato uno degli otto giocatori della Juventus 24/25 a collezionare in tutte le competizioni almeno 4 gol e almeno 4 assist, con Thuram, Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Weah, Mbangula e McKennie. A lui vanno i ringraziamenti di tutti noi per quanto fatto insieme e l’augurio per il futuro della sua carriera.