UFFICIALE La Juventus annuncia Edon Zhegrova: “Onorato di indossare questa maglia!”

La Juventus dà il benvenuto a Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, classe 1999, arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo lega alla Juventus fino 2030.

CHI È ZHEGROVA

Zhegrova porta con sé estro, velocità e un repertorio tecnico che arricchirà il potenziale offensivo della Juventus. Capace di giocare su entrambe le fasce, sarà una nuova freccia a disposizione della squadra di Igor Tudor.

I DETTAGLI DELL’ACCORDO CON IL LILLE

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030.

LE PRIME PAROLE IN BIANCONERO

“Onestamente, per me è come vivere un sogno. Questo è un momento speciale per me e per la mia famiglia, e sono molto fiero e onorato di indossare questa maglia. La porterò con grande orgoglio e farò del mio meglio per questa squadra. La partita dell’anno scorso è stata fantastica e la Juve era un avversario tosto, ma ora sono contento di essere qui e di ritrovare i miei compagni in questa squadra. Sono impaziente di conoscerli. Mi trovo meglio come ala e nel gioco mi piace fare gol e passaggi decisivi. Voglio fare tanti goal e conquistare trofei. Questo è ciò che conta, e credo che possiamo farcela con questa squadra perché abbiamo giocatori di talento. Ciao a tutti i fan della Juventus, sono impaziente di vedervi allo stadio. Presto comincerà lo show”.