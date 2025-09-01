UFFICIALE La Juventus annuncia Edon Zhegrova: “Onorato di indossare questa maglia!”

La Juventus dà il benvenuto a Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, classe 1999, arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo lega alla Juventus fino 2030.
CHI È ZHEGROVA
Zhegrova ha mosso i primi passi da Pro nel Genk (2017/2019) per poi muoversi alla volta di Basilea, dove si è fatto notare grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di saltare l’uomo. Nel 2022 il passaggio al Lille, club con cui ha confermato le sue doti diventando un punto di riferimento sulla fascia.
Con la Nazionale del Kosovo è già protagonista da diversi anni: la sua abilità nel creare superiorità numerica e nel rendersi pericoloso in zona offensiva lo ha reso uno dei giocatori più rappresentativi della selezione.
Da quando ha militato in Ligue 1 (2021/22) fino all’inizio di questa stagione, Edon Zhegrova è stato il giocatore del Lille ad aver completato più dribbling (181) in campionato.
Nello stesso periodo, solo Jonathan David (87) ha preso parte attiva a più reti di Edon Zhegrova (27 – 15+12) tra i giocatori del Lille in campionato. e solo Gabriel Gudmundsson (34) ha completato più cross su azione di Edon Zhegrova (33) tra i giocatori del Lille in campionato.
Zhegrova porta con sé estro, velocità e un repertorio tecnico che arricchirà il potenziale offensivo della Juventus. Capace di giocare su entrambe le fasce, sarà una nuova freccia a disposizione della squadra di Igor Tudor.
I DETTAGLI DELL’ACCORDO CON IL LILLE
Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030.
LE PRIME PAROLE IN BIANCONERO
“Onestamente, per me è come vivere un sogno. Questo è un momento speciale per me e per la mia famiglia, e sono molto fiero e onorato di indossare questa maglia. La porterò con grande orgoglio e farò del mio meglio per questa squadra. La partita dell’anno scorso è stata fantastica e la Juve era un avversario tosto, ma ora sono contento di essere qui e di ritrovare i miei compagni in questa squadra. Sono impaziente di conoscerli. Mi trovo meglio come ala e nel gioco mi piace fare gol e passaggi decisivi. Voglio fare tanti goal e conquistare trofei. Questo è ciò che conta, e credo che possiamo farcela con questa squadra perché abbiamo giocatori di talento. Ciao a tutti i fan della Juventus, sono impaziente di vedervi allo stadio. Presto comincerà lo show”.