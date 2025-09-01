Valentino Rossi torna in MotoGP: clamoroso, di nuovo in pista

Il sogno di tanti appassionati di motorsport si concretizza. Il ritorno del Dottore è dietro l’angolo, era ora…

Chi è Il campione più amato di tutti i tempi tra quelli che hanno corso in MotoGP? Probabilmente, per molti italiani la risposta è scontata: con i suoi nove titoli iridati, gran parte dei quali conquistati con la indimenticabile livrea blu e gialla della Yamaha, Valentino Rossi è uno degli atleti più popolari del nostro paese in uno sport in generale, non solo nel mondo delle corse.

I nove titoli conquistati lo rendono anche uno dei più vincenti nel campo della MotoGP e poco importa se quest’anno, Marquez rischia seriamente di pareggiare i conti con un rivale storico. Rossi corre ancora ma lo fa in WEC sulle quattro ruote, qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato anni fa. La speranza che tornasse a correre in MotoGP si è presto spenta quando ha annunciato il suo ritiro definitivo.

Sarà un po’ l’età che lo ha spinto a cambiare tipo di veicoli da guidare, sarà il fatto di aver dimostrato ormai tutto quello che c’era da dimostrare nel suo campo, fatto sta che nel 2021 a Valencia il pilota ha annunciato che i suoi 26 anni di carriera in MotoGP erano ormai arrivati al termine. Un giorno di lutto per gli appassionati. Ma forse, non è ancora finita.

Rossi torna a correre: ecco l’evento

In queste ore, una notizia ha mandato in fibrillazione gli appassionati di motorsport. Il pilota italiano è tornato a correre e non si parla esclusivamente del suo team VR46 dove il Dottore ha cresciuto atleti del calibro di Morbidelli bensì di un evento in cui Rossi torna effettivamente in pista. Del resto, già al Red Bull Ring lo avevamo visto fare una fugace apparizione.

Al Mugello in questi giorni si sono tenuti alcuni test su pista organizzati da Dainese, famoso brand che produce abbigliamento tecnico per motociclisti professionisti e non: anche il Dottore ha inforcato una motocicletta Ducati e si è lanciato sulla pista, segnando un tempo di 1″960 dopo 26 giri del circuito, non certo i tempi di una volta. Ma erano anni che non lo faceva.

Insomma, per i pochi fortunati che hanno potuto assistere e per i colleghi e compagni di team di Morbidelli è stato un evento incredibile. Chissà che emozioni ha provato Valentino Rossi nell’inforcare ancora una volta una moto sportiva. Forse, ce lo dirà lui stesso nelle prossime ore con una bella intervista. Mai dire mai.