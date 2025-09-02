Antonelli nei guai, è stato fatto fuori: cacciato dalla F1

Le parole del pilota non mentono. Antonelli potrebbe essere già in una posizione precaria, poco importa di che risultati porterà…

E’ uno dei migliori prospetti italiani per il futuro della Formula Uno, al punto che – con un’entusiasmo forse eccessivo – alcuni giornali italiani lo hanno già accostato ad Ayrton Senna dopo i suoi festeggiamenti per il podio ottenuto a Montreal questa stagione in modo sorprendente. Kimi Antonelli, fresco di maturità, è l’uomo su cui i nostri media puntano per trovare un nuovo grande pilota italiano che manca da anni nella F1.

Chiaramente, un’esposizione mediatica del genere – e questo lo ha riconosciuto anche il Boss di Mercedes Toto Wolff – non sempre è positiva per un giovane pilota che ha ancora tanta strada da fare. C’è addirittura chi pensa che qualche anno in Alpine o Haas potrebbe aiutarlo a fare esperienza e ad affilare un po’ gli artigli contro i rivali, parere che Wolff non pare condividere.

Dopo il bel podio di Montreal in effetti, Antonelli ha dato da pensare ai suoi fans con qualche errore che sembra viziato o dall’inesperienza o, al più, da un’eccessiva pressione dei media che potrebbe averlo portato a commettere qualche sbaglio di troppo. Prima l’incidente con Max Verstappen che lo ha sportivamente “perdonato” e poi quanto accaduto in Olanda…

Kimi Antonelli, la F1 è troppo per lui

In Olanda Antonelli ha portato a casa forse la peggiore prestazione della stagione: sedicesimo su diciassette piloti arrivati all’arrivo e “complice” dell’uscita di scena di Charles Leclerc dopo un contatto che gli è valsa la prima penalità ricevuta in gara. La seconda è arrivata poco dopo per un’eccessiva accelerazione nella pit lane, un errore oggettivamente da novellino.

Una domenica davvero da dimenticare per qualsiasi pilota, figuriamoci per un giovane che vive questa continua ed ossessiva attenzione dei media. Ma forse, le parole di un suo collega sono troppo esagerate: “Antonelli? Ho la sensazione che la Formula Uno sia davvero troppo per lui”, ha detto Jacques Villeneuve, figlio d’arte e campione del mondo di F1 negli anni novanta che oggi, è rimasto vicino alla Formula Uno come commentatore.

“Kimi non sembra pronto”, la riflessione di Villeneuve che non è noto per andarci piano con i pareri sui colleghi, nemmeno quando si parla di un ragazzo che non ha nemmeno fatto venti anni. A confermare o smentire le parole di Jacques può essere solo Antonelli stesso che ora, deve prendere un bel respiro e correre la stagione al meglio, senza pensare agli errori fatti fino a questo momento.