Lando Norris, rivelazione devastante: “E’ più di quanto vorremmo”

Il pilota britannico Lando Norris si sfoga: la stagione sembrava ormai in mano a McLaren ma c’è qualcosa che lo cruccia.

La stagione di McLaren di quest’anno è un capolavoro. E come potrebbe essere altrimenti se consideriamo che il team ha un vantaggio devastante sulla seconda in Classifica Costruttori – ossia Ferrari staccata da centinaia di punti – e che entrambi i suoi piloti sono primo e secondo in quella dei Piloti, segnando un dominio completo che il team britannico non manifestava forse da decenni.

Tra i due piloti, il più convincente è stato sicuramente Oscar Piastri, più costante, affidabile e sicuro in pista rispetto al suo compagno di squadra Lando Norris che è stato protagonista di alcuni strafalcioni in stagione, dall’incidente in Canada che ha coinvolto pure la seconda monoposto del team arancio-nero, l’eventualità più temuta da un pilota, ed il ritiro in Olanda che per fortuna, Piastri ha bilanciato con una vittoria.

Insomma, tra i due piloti, è evidente che Norris è stato a più riprese l’anello debole. Non è un caso che proprio prima di scendere in pista nei Paesi Bassi, Lando avesse rilasciato dichiarazioni che ora, sembrano quasi profetiche, come se il pilota non si sentisse perfettamente sicuro di poter portare a casa una buona prestazione. Rivediamo cosa aveva detto.

Norris, ancora problemi!

Norris sulla carta era partito benissimo, segnando il miglior tempo in qualifica sul circuito di Zandvoort, prestazione però poi non bilanciata – in questo caso non del tutto per colpa sua, questo è chiaro – dai risultati ottenuti in pista. Già dopo le qualifiche, Norris dava comunque la sensazione di non percepire una buona gara in arrivo, per il team britannico di cui fa parte.

“La concorrenza è serrata, più serrata di quanto vorremmo, quindi vedremo cosa possiamo fare durante la notte per cercare di trovare un po’ di prestazioni”, la frase che il pilota aveva pronunciato alla stampa e che aveva fatto pensare ad una scarsa sicurezza in se stesso e nell’auto. Per un team che sta dominando in questo modo, la parola “concorrenza” a mala pena dovrebbe esistere in una stagione.

In ogni caso, anche le prestazioni di Norris hanno contribuito a portare praticamente a casa il titolo per il team inglese che, salvo sconvolgimenti assurdi o squalifiche, come detto anche dal rivale George Russell di Mercedes rimane irraggiungibile per i rivali. Tuttavia, sarà il caso che il pilota britannico impari alcune preziose lezioni da questa stagione, se non vuole finire come i grandi “comprimari” di campioni del mondo del calibro di Barrichello o Perez.