Pisa, Corrado: “Fatto una campagna acquisti al di sopra delle nostre ipotesi di partenza”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, dopo l’Assemblea di Lega: “Il Pisa già nelle prime due settimane aveva fatto delle cose importanti: abbiamo fatto una campagna al di sopra delle nostre ipotesi di partenza. Poi queste cose le fai perché ti capitano delle cose particolari. Progetto? Abbiamo preso due tutor come Cuadrado e Albiol, poi nella nostra policy abbiamo preso dei calciatori dal 2004 in su. Questi ragazzi sono molto informati, per cui loro ci hanno creduto e forse hanno avuto ragione. Nelle prime due partite hanno giocato 9/11 della squadra della passata stagione. Speriamo di aver messo insieme una squadra che possa fare quel campionato che noi sappiamo. Bergamo e Roma? Non dobbiamo prendere complimenti ma punti, con la Roma la panchina ha fatto la differenza nonostante abbiamo creato occasioni per pareggiare. Dobbiamo essere bravi a capitalizzare le occasioni. Gilardino? Molto bravo, serio. Ha un bellissimo staff. Lavora molto, si è integrato bene. Il mix è quello giusto”.