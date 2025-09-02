UFFICIALE Il Manchester City annuncia l’ingaggio di Donnarumma

Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain. Il 26enne portiere italiano ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà rimanere all’Etihad Stadium fino all’estate del 2030.

Ha iniziato la sua carriera con il Milan dove, dopo essere cresciuto nelle giovanili e aver debuttato in prima squadra a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, aiutando il Diavolo a vincere la Supercoppa Italiana 2016. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell’estate del 2021 e nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, ha continuato ad aiutare il PSG a conquistare un quattro Ligue 1, due successi nella Coupe de France e tre Trophee des Champions, senza dimenticare il primo titolo di UEFA Champions League con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l’Inter 5-0 in modo estremamente impressionante o quando ha aiutato l’Italia a battere l’Inghilterra a Wembley 3-2 ai rigori per conquistare EURO 2020 con Donnarumma votato anche come giocatore del torneo.

“Aver firmato per il Manchester City è un momento così speciale e orgoglioso per me. Mi unisco a una squadra ricca di talenti di livello mondiale e a una squadra guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio come Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora essere in grado di giocare per il club è un grande onore e un privilegio. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all’Etihad Stadium sarà molto, molto speciale per me. Sono molto entusiasta per ciò che ci aspetta e posso promettere che darò assolutamente tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successo”.