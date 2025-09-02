UFFICIALE Parma, dall’Inter Miami Benjamin Cremaschi: la formula dell’operazione

Centrocampista moderno, Benjamin ha giocato con le selezioni giovanili degli Usa, ha ricevuto la convocazione dell’Argentina U20, ma poi ha esordito con la maglia della Nazionale statunitense il 13 settembre 2023, ad appena 18 anni, nel match vinto contro l’Oman: è stato poi convocato nel gennaio scorso per i match con Venezuela e Costa Rica, giocando e vincendo in entrambe le occasioni. Oggi è il capitano della Nazionale USA U20. Tutto il Parma Calcio è lieto di accogliere ‘Benja’ nella sua nuova casa gialloblu!