Come vola l’Italvolley: 3-0 alla Polonia e semifinale del Mondiale. Occhi su Brasile-Francia

La Nazionale Italiana di volley ha battuto la Polonia 3-0 nei quarti di finale del Mondiale in Thailandia, qualificandosi per la semifinale in programma sabato. L’avversaria sarà la vincente del match Brasile-Francia, in programma giovedì alle 12.

Battuta la terza forza nel ranking mondiale, con un netto 3-0 in poco più di un’ora. La squadra di Velasco è scesa in campo con la formazione ormai consolidata dopo l’infortunio di Degradi: Orro in regia, Egonu opposto, Nervini e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi centrali, De Gennaro libero. Nel primo set l’Italia ha preso subito il comando grazie al muro, portandosi sul 4-1, e con le difese di De Gennaro e l’efficacia in attacco di Sylla (75%) e i sei punti di Egonu ha chiuso sull’1-0.

Nel secondo parziale la Polonia ha reagito con Lukasic e Damaske, superando momentaneamente l’Italia sul 14-13, ma dopo il time-out chiamato da Velasco le azzurre hanno piazzato un parziale di 7-1 portandosi sul 20-15. La Polonia ha provato a rientrare fino al 22-20, ma un muro di Fahr ha chiuso il set, con Egonu che ha registrato 8 attacchi vincenti su 9 tentativi (89%). Nel terzo set l’Italia ha mantenuto il controllo, con Orro più precisa rispetto alla gara contro la Germania, distribuendo il gioco alle compagne. A metà parziale è arrivato il break decisivo, seguito dal consueto doppio cambio con Antropova e Cambi per Orro ed Egonu, fino al 22-16 quando sono rientrate le titolari. L’attacco finale di Fahr ha chiuso la partita. Il punteggio finale è stato 25-17, 25-21, 25-18. Nell’altro quarto di finale della giornata il Giappone ha superato l’Olanda 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12) e affronterà in semifinale la vincente di Usa-Turchia, in programma giovedì alle 15.30. L’Italia invece scoprirà la sua avversaria sabato dopo il match tra Brasile e Francia, previsto giovedì alle 12.