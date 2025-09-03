Italia, Leoni: “Essere qui emozione indescrivibile! Bonucci mi ha dato qualche consiglio”

Ai microfoni di “Vivo Azzurro TV”, Giovanni Leoni, difensore centrale del Liverpool, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la prima convocazione in nazionale per gli impegni di qualificazione al Mondiale contro Israele ed Estonia: “Essere qui è un’emozione indescrivibile, è un orgoglio far parte di questo gruppo e allenarmi con campioni di questo livello. Durante l’estate avevo sentito il Ct, ci eravamo scambiati qualche parola, ma non mi aspettavo davvero la convocazione.

Gattuso? Mi fa molto piacere sentire queste parole da parte del mister, che ha avuto una carriera importantissima. Adesso sta a me ripagarlo, dimostrando in campo quello che so fare e aiutando la squadra.

Van Dijk? Ho la possibilità di giocarci insieme e di condividere lo spogliatoio. È una persona eccezionale e un giocatore fenomenale. E Bonucci? Mi ha dato qualche consiglio prezioso, mi sono sempre piaciute la sua leadership e la capacità di giocare la palla con sicurezza”.

Gattuso elogia Leoni: da Parma al Liverpool, “Non ho regalato nulla!”

Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso si è così espresso in merito alle chiamate di Pio Esposito e Giovanni Leoni: “E’ difficile dire se siano pronti o no, quello te lo dà l’esperienza, il vissuto. Li ho convocati perché penso che Fabbian sia molto simile a Frattesi, riempie bene l’area e ha fisicità. Le qualità di Pio sono indiscutibili e le vediamo, Leoni uguale: un giovane 2006 con grande personalità con picchi di velocità importanti. Non gli ho regalato nulla, li ho convocati perché penso abbiano delle caratteristiche ben precise”.