Milan, il papà di Gimenez tuona: “Raro che un ds faccia quelle dichiarazioni! Felici che sia rimasto”

Lunghissima intervista dal Messico di ClaroSports, al papà di Santiago Gimenez, Christian, attaccante del Milan, finito al centro di alcuni rumors di mercato nelle ultime settimane prima della chiusura dell’1 settembre, con la Roma che ha provato a intavolare uno scambio con i Rossoneri: “All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L’agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il presidente, il direttore sportivo e i consiglieri come Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.

Ultimi giorni? “Sono stato male male. È stata una brutta notte. Non ho dormito, ero sempre aggiornato su quello che succedeva e in costante comunicazione con la società. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan, è stato difficile. Il mercato si stava chiudendo, quindi dovevo essere consapevole di cosa stava succedendo. È stato tutto molto strano. Non abbiamo avuto il tempo di capire se fosse vero che il club non lo avrebbe preso in considerazione per il campionato. È l’anno del Mondiale e se Santi non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto da titolare, sarebbe stato complicato e complesso. Però alla fine, abbiamo preso una buona decisione. Non so se l’hanno presa dopo o già ne erano consapevoli. Siamo felici che Santi sia ancora al Milan. A un certo punto, hanno dubitato delle sue capacità e delle due caratteristiche perché sia ​​l’allenatore che il direttore sportivo sono nuovi arrivati. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui. Tare e Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un’amichevole. Ora c’è un po’ di tranquillità con la nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro“.

E ora? “Dipende da Santi. Ma ho raccontato quello che sta passando. Nel modello sportivo e imprenditoriale del Milan, hanno appena investito 40 milioni di dollari in un giocatore che, dopo quattro mesi, avrebbero voluto prestare. Non mi entra nella testa. Non so se sia successo o meno, ma se ne è parlato in questo modo. Alla fine, tutto dipende da lui. Io so che Santi è in un club che ama e in cui vuole stare, e anche se se ne dovesse andare, la sua vita non è finita. La verità è che è molto felice al Milan. Gli è costato arrivarci, ci ha messo un po’ ad arrivarci. Il Milan ti chiede ogni fine settimana. Dieci giocatori sono andati via da giugno a oggi e anche giocatori molto importanti, ma ho grande fiducia che farà una grande stagione. Dobbiamo stare tranquilli. Quello che è successo deve rafforzarlo, deve toccare l’orgoglio di Santi dopo tutto questo. Il Milan è un club importante e ti chiede tanto. Lui ci ha dato tanta tranquillità: ci ha insegnato come comportarci con alla sua età, tenendo calmi i nervi, gestire le emozioni. La carriera del calciatore è breve e credo che abbia molto margine di crescita. Sono rassicurato non solo da ciò che vedo in campo, ma anche da ciò che vedo fuori. Dipenderà tutto da Santi. Alla fine, credo che dipenda da dove vuole andare. È in un club che ama, ma se se ne va, la vita non è finita”.

Battuta finale sulla nazionale: “Penso che Santi abbia la possibilità di imparare molto da Raúl Jimenez oggi. Ha margini di crescita con la nazionale. Raúl è a un livello impressionante e penso che gli attaccanti che se ne andranno dovrebbero imparare da Raúl.”