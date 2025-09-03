Salah risponde piccato a una Fanpage del Liverpool: il post-social è già virale

C’è uno sfondo polemico nel post su X pubblicato da Mohammed Salah, stella del Liverpool, in risposta alla piattaforma indipendente ‘Anfield Edition’, uno dei riferimenti sul web dei tifosi dei Reds. La pagina ha costruito una grafica in cui si evidenziano i cambiamenti in attacco della squadra di Arne Slot. Luis Diaz e Darwin Nunez hanno salutato, al loro posto sono arrivati Florian Wirtz e Isaak e la pagina fa notare che si tratta di un grande salto di qualità: “Nominate un upgrade così grande nella storia del calcio”, chiede la pagina al suo pubblico.

Non si è fatta attendere la piccante risposta di Salah: “Che ne dite se festeggiassimo i grandi acquisti senza mancare di rispetto ai campioni della Premier League?”. Insomma, l’egiziano non ha preso bene questa grafica.



Nei commenti tanti tifosi del Liverpool si sono schierati dalla parte del calciatore: “Complimenti a Mo Salah . Questo non è un problema che riguarda solo i tifosi del Liverpool, è una cultura tossica radicata in tutti i club. Denigrare gli ex giocatori non renderà il tuo club migliore. Dimostra solo quanto sia diventata tossica la cultura dei tifosi. Rispetta chi ha aperto la strada”, ha evidenziato uno dei supporter dei Reds.

