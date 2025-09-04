Bagnaia-Ducati, fine della corsa: è lo scenario peggiore per Pecco

Ducati vive ormai una situazione insostenibile, lo stesso Pecco non ce la fa più. Questi dettagli gettano ombre sulla stagione del pilota tricolore.

La classifica di questo Motomondiale, se parliamo dei Costruttori premia nettamente Ducati Lenovo – senza alcuna storia per le altre squadre – che con oltre 500 punti accumulati fino ad ora, mette il team di Borgo Panigale in una posizione di dominio assoluto ed incontrastato sul mondiale. Se però guardiamo all’altra classifica, ecco che le cose si fanno tese.

La stagione dei Piloti può essere considerata tutto meno che idilliaca. Certo, se guardiamo allo stato di forma di Marc Marquez Gigi Dall’Igna e i suoi collaboratori possono rilassarsi. Ma immaginiamo per un attimo uno scenario in cui Pecco Bagnaia sia di nuovo il pilota titolare di Ducati Lenovo: il pluricampione che lo scorso anno si è visto soffiare all’ultimo lo scettro da Jorge Martin non sembra essersi mai ripreso da quell’annata drammatica.

Con 228 punti, nemmeno una quarantina a separarlo da Bezzecchi ed Acosta, Bagnaia ha corso forse la sua peggiore stagione – fino ad ora – non tanto per lo scarso numero di vittorie – solo una – e nemmeno per non aver inciso in Austria dove era dato per favorito, quanto per lo scarto incredibile di punti che ha con il probabile futuro campione e compagno di squadra e per essere stato superato dal fratello che corre in un team satellite. Tutti si chiedono cosa sia andato storto.

Allarme rosso: Bagnaia in crisi totale

Che Bagnaia sia in crisi lo ha ammesso lo stesso pilota italiano in persona, già prima che molti colleghi salissero sul carro del vincitore criticando le sue prestazioni. Eppure, la situazione potrebbe essere ancora più nera di quanto lo stesso Pecco voglia ammettere. Non avendo mai trovato l’intesa con la GP25 il campione ha più volte protestato contro Ducati, lasciando ipotizzare una rottura.

Bagnaia ha detto una frase molto dura dopo Balaton: “Penso che per me questa stagione rappresenti il peggior scenario possibile”, le sue parole dopo aver notato come, dopo anni passati ad essere competitivo, si sia trovato ad arrivare addirittura ottavo in un gran premio. Il celebre pilota Manuel Poggiali aveva consigliato a Pecco di seguire le stesse traiettorie di Marquez in gara in Ungheria, cosa che però, a Pecco non sembra essere riuscita.

La crisi è nera e con buona parte della stagione alle spalle, possiamo dire senza troppi giri di parole che Pecco possa anche archiviare questa annata come la peggiore in carriera fino ad adesso. Speriamo sia la peggiore di sempre e che già dall’anno prossimo, il pilota possa tornare al vertice della sua forma e giocarsi direttamente e ad armi pari il titolo mondiale.