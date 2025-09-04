Boniface, che stoccata al Milan: “Se non fossi al 100%, sarei in ospedale. Non è dipeso da me…”

Victor Boniface è un nuovo calciatore del Werder Brema. L’attaccante nigeriano, dopo essere tornato in Germania e rientrato al Bayer Leverkusen, dopo le visite mediche con il Milan, ha spiegato le motivazioni della permanenza tedesca: “La Bundesliga l’ho sempre amata e volevo restare in Germania, quindi è stato facile dire sì”.

Nelle ultime settimane si sono intercorse tantissime voci circa il suo stato di forma dopo non aver superato le visite mediche con il Diavolo: “Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi. Milan? Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti”.

Da Milano al ritorno in Germania fino al Werder Brema: settimana movimentata per Boniface

Dopo essere tornato in Germania a seguito di alcuni esami medici approfonditi a Milano per via di alcuni infortuni passati, il Milan ha deciso poi di virare su altri profili per l’attacco con il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes che ha dichiarato: “Se Boniface torna al Leverkusen, l’affare con il Milan si concluderà. Non è un grande segreto. Rinegoziare l’accordo? Non credo che accadrà. La sua situazione fisica è migliorata rispetto all’inizio”, ha voluto chiarire.

Morale della favola? Il Milan non ha preso nessuna alternativa a Santiago Gimenez, trattando prima Conrad Harder dello Sporting Lisbona finito al Lipsia, per poi intavolare una trattativa con la Roma sulla base di uno scambio con Artem Dovbyk, salvo poi non riuscire ad arrivare ad un accordo con i giallorossi. L’unico rinforzo offensivo risponde al nome di Christopher Nkunku, che non è una prima punta di ruolo, ma comunque, se integro, un innesto di qualità per l’attacco di Massimiliano Allegri.