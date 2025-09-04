ESCLUSIVA SI Nuova avventura in Serie C per Fiamozzi

Riccardo Fiamozzi è vicino all’accordo con il Trento, oggi dovrebbe arrivare la firma. Il difensore classe ’93 attualmente svincolato ripartirà dai gialloblù come anticipato da Gianluigi Longari.

Di seguito il comunicato del Trento

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Fiamozzi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Trento il 18 maggio 1993, Fiamozzi muove i primi passi nel settore giovanile del Mezzocorona, per poi trasferirsi al Milan e successivamente al Varese, club con cui debutta tra i professionisti nel 2011. Con la maglia biancorossa colleziona complessivamente 88 presenze, 1 rete e 3 assist in Serie B fino al 2015, imponendosi come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria. Nella stagione 2015-2016 si trasferisce al Pescara, disputando 15 partite, prima di approdare in Serie A con il Genoa, con cui totalizza 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel biennio successivo veste le maglie di Frosinone e Bari, accumulando ulteriore esperienza in Serie B con 21 e 15 presenze rispettivamente, per poi tornare per sei mesi al Pescara. Nel 2018-2019 si trasferisce al Lecce, con cui conquista la promozione in Serie A e mette a referto 14 presenze e 1 rete. Dal 2020 al 2023 indossa la maglia dell’Empoli, contribuendo dapprima al ritorno in Serie A e successivamente alla salvezza nella massima serie grazie alle 56 presenze e 7 assist complessivi. Nel gennaio 2023 si trasferisce alla Reggiana, diventando un punto di riferimento con 71 presenze, 1 rete e 7 assist. In particolare, nell’ultima annata in Serie B ha dato un contributo importante alla salvezza dei granata, scendendo in campo 24 volte e firmando 2 assist. Fiamozzi ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni giovanili Under 19 e Under 20, con cui ha totalizzato 19 presenze complessive.

Riccardo Fiamozzi indosserà la maglia numero 29: «Dopo tanti anni di esperienze in Serie A e Serie B, la scelta di Trento è stata una scelta di cuore, ponderata insieme alla mia famiglia. È una scelta di vita. Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare i colori della mia città. Proverò a mettere a disposizione della squadra tutta la mia esperienza, la voglia, il senso di appartenenza al territorio e la mia mentalità trentina, fatta di lavoro, sacrificio e umiltà, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro, per crescere, migliorare e sognare. Qui, passo dopo passo, si possono gettare le basi per un futuro davvero importante. Come ha detto anche il Presidente Giacca, che ringrazio per la sua grande disponibilità, il suo sogno è anche il mio: continuare a crescere per portare in futuro il Trento dove non è mai arrivato. Da calciatore, ma soprattutto da trentino, sarebbe una delle vittorie più grandi della mia carriera. Da questa nuova esperienza mi aspetto di crescere ancora come uomo, come persona e come giocatore. Voglio dare il mio contributo in campo e fuori, affrontando ogni partita con spirito e determinazione. Gli obiettivi miei e del Trento sono chiari: giocare partita dopo partita per arrivare a concludere la stagione in una posizione migliore rispetto a quella del passato torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadio Briamasco per sentire il calore di tutta la nostra gente».