Italia, ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo: un attaccante lascia il ritiro

Ultimo allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale prima della partenza fissata nel pomeriggio per Bergamo, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale.

Gattuso rinuncia a Scamacca: il bomber dell’Atalanta saluta Coverciano

Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele.