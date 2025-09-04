La monoposto di Formula Uno fatta di ghiaccio: l’hanno costruita sul serio, una storia assurda

Una vettura del genere non si era mai vista. Qualcuno ha avuto l’idea geniale di costruire una monoposto di Formula Uno tutta fatta di ghiaccio…ma corre davvero?

Nel corso di tanti anni di campionati di Formula Uno in cui i regolamenti sono cambiati praticamente ogni anno, abbiamo visto tantissimi design particolari per le vetture: musetti realizzati con le parvenze di un aspirapolvere e griglie che si estendono per tutto il frontale dell’auto però sono soltanto elementi buffi, rispetto all’assurdità di un progetto portato avanti da una delle scuderie più famose del Circus.

La squadra McLaren che pare destinata a portarsi a casa la doppietta Campionato dei Costruttori e dei Piloti quest’anno con una vettura insuperabile e Oscar Piastri e Lando Norris che hanno performato molto bene per tutta la stagione ha realizzato tante monoposto iconiche ed indimenticabili come la MP4 del 2003 ma nessuna è stata realizzata come questo speciale modello.

La vettura di cui stiamo per parlarvi è fatta di ghiaccio: no, non parliamo di ghiaccio per rinfrescare i piloti dopo una gara molto calda in orari in cui non bisognerebbe correre, non parliamo nemmeno dell’acronimo ICE che indica le automobili elettriche in alcuni paesi anglofoni, stiamo alludendo ad una vera e propria monoposto reale, tutta realizzata in ghiaccio.

La monoposto più fredda di sempre

Se la freddezza può essere una caratteristica fondamentale per i piloti di Formula Uno che devono prendere decisioni in pochi decimi di secondo, forse qui c’è stato un malinteso linguistico: la vettura che McLaren, in collaborazione con l’atelier di gioielli Steinmetz Diamonds con cui la scuderia ha sempre avuto rapporti commerciali, presentò nel 2006 è qualcosa di mai immaginato prima da nessun designer.

L’auto era una McLaren vera e propria realizzata con il ghiaccio: la scultura esposta come evento speciale poco prima del GP di Monaco – che venne poi vinto da Renault con Fernando Alonso mentre McLaren prese solo il secondo posto con Juan Pablo Montoya – pesava la bellezza di due tonnellate ed era perfetta in ogni dettaglio. La cloche però era il pezzo forte.

Nel volante, unico componente non realizzato in ghiaccio oltre al pilota Kimi Raikkonen che non era stato sostituto da un pupazzo di neve per qualche motivo e che si arrampicò nell’abitacolo per provare la macchina, si trovavano infatti incise delle pietre preziose della Steinmetz Diamonds che completavano l’opera. Questo succedeva, quando le scuderie di F1 avevano ancora fantasia e coraggio, nelle loro dimostrazioni pre gara…