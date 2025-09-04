Wolff parole al veleno contro Briatore e Horner: “Come riunire la mafia”

Delle dichiarazioni poco felici di Toto Wolff gettano nel caos il mondo dello sport e delle corse. Ha usato il termine meno gradito a noi italiani.

In Formula Uno che è considerato da sempre e per sempre lo sport dei gentiluomini esiste una sorta di codice di condotta non scritto, per i piloti che non devono pronunciare volgarità o comunque devono ridurne l’utilizzo al minimo con buona pace di Hamilton e Verstappen, ma anche per tutti i membri dello staff e dei team in corsa per il titolo.

Detto questo però è capitato più volte che un personaggio legato a qualche team che corre in F1 abbia esagerato e passato il segno o che abbia pronunciato dichiarazioni pesanti o comunque fraintendibili senza che abbia per questo ricevuto nessun tipo di multa o punizione. Un po’ come quello che è successo in queste ore con un manager importantissimo.

Alludere alla mafia potrebbe sembrare una cosa nemmeno tanto grave per chi non conosce questo fenomeno e non ha vissuto nell’Italia degli anni della guerra contro lo stato, magari molte persone che non vivono nel nostro paese la associano a programmi televisivi come I Soprano ma per un italiano, sentire dichiarazioni di questo tipo può essere molto pesante e strano.

Wolff: “Come la mafia”

Secondo le ultime notizie sul poco felice stato di salute del team Alpine, il veterano Flavio Briatore, finora incapace di sollevare le sorti di una squadra in profonda crisi, avrebbe valutato di far entrare come azionisti nel team, oltre alla sua persona, anche due grandi nomi del Circus. Christian Horner, ex team principal di Red Bull e Bernie Ecclestone, il padre della FIA e dello sport stesso.

Dichiarazioni smentite dai diretti interessati tramite La Gazzetta dello Sport ma che hanno suscitato comunque la reazione divertita del manager Wolff, autore di un commento detto sicuramente con tono scherzoso ma che ha fatto storcere il naso a molti fans italiani dello sport che si corre sulle monoposto: “Se ci fosse un progetto così entusiasmante, fornirebbe un ottimo contenuto”, avrebbe affermato il boss di Mercedes prima di dire una frase molto meno simpatica.

Wolff prosegue con un: “Riunire questi tre personaggi sarebbe come se si riunisse la mafia“. La dichiarazione ha fatto il giro del web suscitando tanti commenti – non molti positivi – nei confronti del manager della scuderia tedesca. Ma del resto, Wolff non è nuovo ad episodi controversi: di recente ha dichiarato di aver dato un pugno a Kimi Raikkonen al Gala del 2018 per difendere due piloti, tanto per dire.