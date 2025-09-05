Cosa fa un pilota di F1 dopo il ritiro? La risposta è completamente inaspettata

Hanno appeso il casco al chiodo, ora si godono il sole, la spiaggia ed il meritato riposo. O forse no? Ecco cosa fanno davvero i piloti di F1 quando dicono addio al mondo delle corse.

Ritirarsi dal mondo dello sport professionistico se siete stati dei grandi campioni o se avete conquistato folle di tifosi urlanti non è per niente facile: grandi campioni di tutti gli sport come Michael Jordan, Francesco Totti e Valentino Rossi hanno faticato molto per venire a fare i conti con un’età troppo avanzata per continuare a giocare e decidere alla fine di lasciare il palcoscenico, calcato per tanti anni.

In Formula Uno servono riflessi, fame e spregiudicatezza, tutte caratteristiche che dopo una certa età iniziano a mancare: per quanto sia dura da accettare, arriverà il giorno in cui anche grandi campioni come Fernando Alonso e Lewis Hamilton dovranno dire addio al mondo delle corse. E cosa faranno allora? Ogni pilota sceglie la sua strada, è chiaro.

Alcuni driver non accettano mai davvero il ritiro e rimangono nel campo del motorsport, magari nel ruolo di commentatori. E’ successo per esempio con Martin Brundle che lavora per la BBC e il campione del mondo Jacques Villeneuve che fino al 2021 ha fatto il commentatore. Anche piloti come Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya sono sempre stati reperibili, per un commento sui loro colleghi ancora attivi.

Cosa fanno oggi i grandi campioni

Di recente, la stampa è tornata a puntare i riflettori su un grande campione del passato come Kimi Raikkonen che, fino ad ora, è l’ultimo uomo ad aver portato un titolo a Ferrari nell’epoca moderna. Raikkonen è diventato papà di uno splendido bimbo che non solo ha seguito i passi del padre ma è stato recentemente anche notato da Toto Wolff che ha scattato una foto con lui ad un evento di kart. Chissà che un domani non troveremo anche Robin in una monoposto!

Abbandonare lo sport può anche aprire una porta tutta nuova. Questo ce lo insegna il canadese Nicholas Latifi che nel 2022 ha appeso il casco al chiodo e si è trasferito in Gran Bretagna per studiare alla London Business School dove ha conseguito con successo una laurea nel campo economico. In pratica, ha completamente cambiato campo di lavoro.

Per tornare in casa Ferrari, abbiamo anche notizie su Felipe Massa: padre a sua volta di un bambino chiamato Felipe Massa Junior il brasiliano ha corso per qualche anno nella Formula E e in Stock Car prima di ritirarsi. Ad oggi ha annunciato battaglie legali non ancora fortunate per ottenere il famoso titolo perso nel 2008 per lo scandalo Crashgate.

Un ritiro non sempre vuol dire un addio totale: abbiamo esempi come quello di Valtteri Bottas e Sergio Perez, piloti rimasti lontani per qualche mese dalla F1 ma che sono tornati con Cadillac, quest’anno. Infine, il più sorprendente di tutti. Ricordate Daniel Ricciardo, la grande promessa mancata del motorsport? Si è lanciato nel campo della moda: potete trovare informazioni online su Enchanté, il suo brand personale fondato nel 2023.