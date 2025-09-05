SI HD

ESCLUSIVA SI Al Ahly, mirino su un tecnico italiano: i dettagli

L’Al Ahly è in cerca di un allenatore: nella lista dei candidati c’è anche il tecnico italiano Leonardo Semplici. A cinque mesi dalla conclusione della sua avventura sulla panchina della Sampdoria, l’ex tecnico della Spal potrebbe dunque tornare in pista. L’Al Ahly, squadra della massima serie egiziana, si trova al tredicesimo posto della graduatoria del campionato.

Pallone in rete
Sportitalia.it (Pixabay Foto)

Un risultato, per il momento, al di sotto delle aspettative della vigilia. Ecco perché il club è alla ricerca di una nuova guida tecnica e tra i candidati figura proprio anche Semplici.

