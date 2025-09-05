Horner, non è ancora finita: spunta una possibilità inquietante

Per Christian Horner non è ancora finita dopo l’addio a Red Bull e se le cose non prenderanno la piega giusta, potrebbe andare a finire nel modo peggiore possibile.

Dopo il suo addio forzato dal team con cui ha conquistato praticamente tutti i trofei che si possono vincere in Formula Uno, l’ex Team Principal Christian Horner ha vissuto sicuramente mesi particolarmente complicati. Rimpiazzato a tempo record da Laurent Mekies senza nemmeno il tempo di rilasciare una dichiarazione ufficiale o di ricevere chiarimenti dal team, il TP si trova ora in una situazione molto strana.

Impossibile pensare che dietro questo divorzio forzato dal team non ci sia qualcosa di molto serio, secondo alcuni giornalisti addirittura strascichi pesanti dello scandalo sessuale del 2024 o un presunto risentimento con Joe Verstappen ed il pluricampione Max che ne avrebbero chiesto l’allontanamento. Ma questo caso non era stato considerato inattendibile dai media?

Lo scorso anno, la scuderia Red Bull è stata coinvolta da questo tornado quando una dipendente del team ha accusato ufficialmente Horner in persona di averle inviato foto e messaggi hard – chiaramente non richiesti – lanciando quindi una inchiesta interna che, al tempo almeno, non portò a nulla. Il caso è stato silenziato fino ad oggi ma è emerso un dettaglio inquietante per Horner.

Il cosiddetto “HornerGate” non è mai finito davvero

Secondo quanto si apprende dalla BBC la dipendente che avrebbe denunciato Christian Horner nel febbraio del 2024 sarebbe tornata ufficialmente a lavorare per la squadra di Milton Keynes. Da quanto si apprende, per la donna non è mai finita davvero e dopo la prima inchiesta che non ha avuto esito, ne avrebbe chiesta una seconda, interna al team, con lo stesso risultato.

Ora, la possibilità che questa persona che viene mantenuta anonima per ovvi motivi di riservatezza possa decidere di rivolgersi alla legge è concreta, considerando che l’inchiesta interna non pare aver portato da nessuna parte. Ma possiamo davvero escludere a priori che l’addio di Horner sia dovuto a questo caso e a qualche dettaglio o particolare che non conosciamo per il velo di riservatezza calato sulla squadra? Ovviamente, la risposta è no.

La situazione per Christian Horner resta in bilico e se le indiscrezioni della piattaforma di informazione britannica sono accurate, possiamo aspettarci che il cosiddetto Horner-Gate come lo hanno già battezzato i fantasiosi inglesi non sia ancora finito e sia solo giunto ad un nuovo capitolo tutto da scrivere. Solo il tempo ci darà un epilogo.