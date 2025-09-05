Italia, Bastoni: “Vittoria che ci serviva. Gattuso? Ci dà un’energia straordinaria”

Il difensore della Nazionale, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il netto successo per 5-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Una vittoria così larga era quello che serviva?

“Sì, serviva. Al di là della differenza reti, era importante soprattutto per noi stessi. In campo abbiamo messo in pratica ciò che il mister ci aveva chiesti”.

Che cosa vi sta trasmettendo Gattuso?

“Un’energia straordinaria. Anche quando sei stanco, riesce a spingerti a non mollare mai”.

Oggi sei tornato a Bergamo, città dove hai giocato. Che sensazioni hai provato?

“È la prima volta che scendo in campo qui con la maglia dell’Italia. Voglio ringraziare Bergamo per l’accoglienza”.

Adesso vi aspetta Israele. Come si affronta questa sfida?

“Dovremo essere bravi a mettere da parte ciò che sta accadendo fuori dal campo e concentrarci soltanto sull’obiettivo: portare a casa la partita”.