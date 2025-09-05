Italia-Estonia, gli azzurri non possono sbagliare! Le probabili formazioni

Vietato sbagliare! La sconfitta di Oslo contro la Norvegia ha messo l’Italia di fronte a un bivio rilevante: nella doppia sfida di settembre la nazionale azzurra non può fallire. Si parte questa sera da Bergamo contro l’Estonia. In chiave formazione è previsto lo schieramento di un 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali; Di Lorenzo e Dimarco esterni bassi difensivi, al centro della retroguardia Calafiori e Bastoni. Tonali in regia affiancato da Barella. Trequarti dinamica e tecnica composta da Politano, Zaccagni, dunque Kean alle spalle di Retegui.

Le parole di Gattuso

“Sappiamo che abbiamo un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo”, sono le sue parole riportate dal sito ufficiale della FIGC. “Non potevo immaginare cose migliori. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si sono messi a disposizione, così come tutte le persone che lavorano all’interno della Federazione. C’è stato un lavoro quasi perfetto e penso che domani vedremo una grande partita”.

“L’Estonia è una squadra che vuole palleggiare – avverte Gattuso – e fare costruzione dal basso. È una squadra ben organizzata, hanno un allenatore giovane con buone idee. Dobbiamo fare una partita importante, tutti pensano sia una passeggiata, ma non ci sono partite facili. Dobbiamo essere umili e arroganti. L’umiltà quando si sbaglia una palla, poi dopo l’arroganza di fare la giocata difficile e non preoccuparci di sbagliare”.

A Sky ha aggiunto: “Non ho tempo di emozionarmi, ci sono tante pressioni e le sento come le sentivo da giocatore. Le emozioni sono poche per questo. Forse domani un po’ di emozione arriverà quando l’arbitro darà l’inizio all’incontro, ma adesso sono totalmente concentrato. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, sappiamo che abbiamo un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo”.

LE PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Estonia (4-2-3-1) – Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen; Palumets, Shein, Kait, Sinyavskiy, Yakolev; Sappinen. Commissario tecnico: Jürgen Henn