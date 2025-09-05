Italia, Kean a Sportitalia: “Il mister ci ha dato grande carica”

Moise Kean ha parlato in mix zone ai microfoni di Sportitalia.
Coppia con Retegui da migliorare?
“Sii può fare meglio, sempre. Oggi era importante dare un impatto importante“.
È cambiato così tanto nel gruppo rispetto al passato?
“Abbiamo sempre avuto un buon spirito. Il mister ci ha dato subito tantissimo a livello di energia”
Abbiamo fatto 37 tiri verso la porta e solo 5 gol. Troppo poco?
“C’è sempre tempo per tutto. Questa volta è andata così, ci sono giornate dove si può fare meglio”.
Ti senti finalmente un giocatore importante per la Nazionale?
“Io ho sempre dato il 100% per la nazionale. Questo è quello che conta”.
È nata una nuova grande coppia con Retegui?
“Con Mateo mi trovo bene. Lui è un grande attaccante È sempre bello giocare con un grande attaccante”.