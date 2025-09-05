Italia, Kean: “Fondamentale dare un segnale. Coppia con Retegui? Ci troviamo bene!”

L’attaccante della Nazionale, Moise Kean, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il successo per 5-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Hai segnato il gol che ha sbloccato la partita.

“Era fondamentale dare subito un segnale al rientro dagli spogliatoi. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, ma nella ripresa abbiamo chiuso bene. Speriamo di continuare su questa strada”.

Com’è stato giocare al fianco di Retegui?

“Benissimo. Mateo è un grande attaccante e davanti mi trovo molto bene con lui. L’augurio è di disputare tante partite insieme”.

Che cosa vi ha trasmesso Gattuso?

“Ci ha dato grinta, ciò che ci mancava. Ha portato quello che serviva al gruppo e speriamo di proseguire così”.

Lo stadio ti ha riservato una grande accoglienza.

“Quando gioca l’Italia siamo tutti uniti. Era importante dare subito un impatto”.

Che valore ha questo 5-0 in chiave qualificazione?

“Ci dà sicuramente più forza e convinzione per andare avanti”.