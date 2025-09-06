Bagnaia scappa via dalla Ducati, l’annuncio con la data ufficiale

Un noto esperto di motorsport pensa che l’addio sia ormai imminente, ci sono tutte le prove. Ormai Pecco guarda già altrove.

La delusione è un concetto molto soggettivo: per molti di noi, già solo prendere parte ad un mondiale di MotoGP sarebbe un risultato così impressionante da considerarlo un successo anche arrivando in fondo alla griglia. Per un campione del mondo più volte incoronato come migliore pilota tra quelli iscritti, invece, anche una stagione sulla carta buona può essere un enorme fiasco.

E’ il caso di Francesco Bagnaia, meglio noto al secolo come Pecco che dopo i titoli vinti negli anni passati – solo lo scorso anno ha dovuto chinarsi davanti ad un Jorge Martin in grande spolvero dopo aver lottato tutta la stagione – quest’anno si trova in una situazione che lui stesso ha definito “Frustrante”. E come potrebbe essere altrimenti tutto considerato?

Bagnaia è terzo in classifica con una singola vittoria e meno di dieci podi, non male per un pilota qualsiasi, malissimo per uno che corre per vincere e che si è visto completamente surclassato dal suo compagno di squadra che ha la stessa due ruote, insidiato da giovani prospetti come Pedro Acosta e, beffa finale, relegato a metà griglia in Austria – suo circuito prediletto – e Ungheria. E’ ora di prendere dei provvedimenti drastici.

Pernat è sicuro. Se ne sta per andare

Carlo Pernat è tra i più grandi esperti di MotoGP in Italia e non è raro che le sue predizioni si realizzino. Mesi fa per esempio ci aveva già detto che tra Marc Marquez e Valentino Rossi non può esserci nessuna pace, non a caso, in Austria i due si sono incrociati ai box e nemmeno si sono guardati in faccia. Ma non divaghiamo e torniamo su Pecco e sul suo futuro prossimo!

Secondo Pernat, Bagnaia ha una deadline di due – tre gran premi prima di dover iniziare a valutare seriamente una rottura del contratto con Ducati. Questo se intende fare la parte del primo pilota e tentare di vincere: “Avendo quel fenomeno di Marquez vicino che ha tritato tutti i suoi compagni di squadra, purtroppo mentalmente sta tritando anche lui. Se le cose continuano così fra un paio di gran premi, io non starei lì”, la riflessione dell’esperto di motorsport.

Una scelta dura, quindi, tra continuare a fare da gregario a Marquez o giocarsi il titolo in un’altra squadra, cosa che in effetti hanno fatto altri piloti lo scorso anno: “È difficile avere un contratto oneroso con Ducati, con la migliore moto e lasciarla andare, però dipende dalla sua testa. Se la sua testa si riprende e fa il campione, può rimanere lì. Se va avanti così, i rapporti si rompono con la squadra. Io fra tre Gran Premi, fossi in lui, se continua così penserei di andare via”, le parole di Pernat. C’è anche l’opzione della Superbike sul tavolo, a dirla tutta. Ma per saperlo, dovremmo aspettare ancora tre gran premi, secondo questa analisi.