Calhanoglu presto in Turchia? Le dichiarazioni dei dirigenti del Galatasaray spaventano l’Inter

Hakan Calhanoglu ancora nel mirino del Galatasaray? I dirigenti del club hanno parlato in conferenza stampa del calciatore dell’Inter e del mancato ritorno in Turchia, ma hanno promesso che presto il centrocampista tornerà in patria: “lkay ha detto che il Galatasaray era l’amore della sua infanzia e ha accettato di fare grandi sacrifici. Pur avendo un contratto solido e ottime condizioni al City, ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Il nostro club non ha speso nulla per il cartellino e il trasferimento si è concluso a condizioni davvero favorevoli. Anche Hakan ha voluto venire, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la maglia del Galatasaray. Deve guardare al percorso di İlkay e prenderlo a modello. In fondo Hakan è ancora giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di chiudere la carriera qui”.

Inter, Marotta al sorteggio: “Dal 18/19, abbiamo rappresentato l’Italia più di tutti”. Poi parla di Taremi e Calhanoglu

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto a SkySport dopo la fine del sorteggio della League Phase di Champions League a Montecarlo. Il numero uno del club nerazzurro ha glissato sul calciomercato e ha commentato il sorteggio delle otto avversarie della massima competizione europea del club.