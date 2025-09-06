Egonu ci resta malissimo: la gaffe è imperdonabile

Per Paola Ogechi Egonu arriva una gaffe che ha fatto rapidamente il giro del web. Imperdonabile è l’esclamazione dei tifosi.

Infatti, basta una frase detta nel momento sbagliato, uno sguardo sfuggente o un gesto non calcolato per accendere discussioni che finiscono col travolgere i protagonisti. Senza ombra di dubbio, Paola Egonu è una delle stelle più brillanti della pallavolo mondiale.

Punto fermo della Nazionale italiana e volto amatissimo non solo dagli appassionati di volley, ma anche da chi vede in lei un simbolo di talento, impegno e riscatto. Però, quello che le è capitato nelle ultime ore ha lasciato molti tifosi interdetti e, a tratti, persino senza parole.

Egonu: gaffe senza possibilità di riscatto

La vicenda nasce da un’intervista che avrebbe dovuto essere leggera, quasi di contorno, un momento di relax al di fuori del campo. Invece, si è trasformata in un episodio che in tanti hanno definito una caduta di stile. Egonu era infatti presente accanto alla collega Myriam Sylla quando un giornalista, per rendere l’atmosfera più simpatica, ha deciso di fare un piccolo regalo a quest’ultima. Un portachiavi, un gesto simbolico, nulla di eclatante, ma comunque un segnale di attenzione e di stima nei confronti dell’atleta.

A quel punto, con spontaneità, Paola ha chiesto al giornalista cosa avesse pensato per lei. Una domanda semplice, naturale, quasi scherzosa. Ma è stata proprio la risposta a sorprendere tutti: colto alla sprovvista, il cronista ha replicato con un “per te qualcosa nei prossimi giorni”, frase che, pronunciata in quel contesto, è apparsa a molti come una vera e propria gaffe. Un momento di imbarazzo, con Egonu che ha cercato di mascherare la delusione con un sorriso, ma che non è sfuggito alle telecamere e, soprattutto, ai social.

Perché oggi nulla passa inosservato. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando una valanga di reazioni. C’è chi ha minimizzato, parlando di semplice leggerezza, e chi invece ha visto in quella frase una mancanza di rispetto nei confronti di una campionessa che ha dato e continua a dare tantissimo alla pallavolo italiana.

Senza dubbio l’intenzione del giornalista non era quella di ferire o sminuire, però la scena ha lasciato un’ombra che ha generato un acceso dibattito. Ed è la dimostrazione di quanto lo sport, che dovrebbe vivere solo di gesti tecnici e vittorie, sappia essere impietoso anche per episodi di questo tipo, in cui basta una parola fuori posto per spostare l’attenzione dal campo alla polemica.

Paola Egonu, dal canto suo, è abituata a gestire le pressioni e a non farsi condizionare da episodi simili. La sua carriera parla per lei, le sue prestazioni continuano a essere una garanzia. Però questo episodio resta lì, a ricordare a tutti che, nello sport come nella vita, a volte serve più attenzione anche nei gesti più piccoli, perché proprio da quelli possono nascere le polemiche più rumorose.