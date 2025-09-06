Fiorentina, infortunio in Nazionale per Gudmundsson

Brutte notizie per la Fiorentina di Stefano Pioli. Durante la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Islanda e Azerbaigian, Albert Gudmundsson ha realizzato il gol del 4-0, ma nell’azione stessa ha riportato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto al cambio immediato. Al suo posto è entrato Hlynsson, poi autore anche della quinta rete islandese.

L’attaccante viola, dopo aver appoggiato male il piede sinistro a seguito di un contrasto in area di rigore, è caduto a terra visibilmente dolorante e con le mani sul volto, segno di un problema non banale.

Pioli ora rischia di dover rinunciare al suo nuovo acquisto in vista del delicato impegno di sabato 13 settembre contro il Napoli di Antonio Conte al Franchi.